В Індонезії рятувальники шукають працівників, які можуть бути заблоковані в шахті у провінції Західна Ява. За даними Channel NewsAsia, після сильних дощів вода затопила доступ до шахти глибиною 100 метрів, де люди перебувають із понеділка.

Умови пошукової операції

Пошуково-рятувальна служба повідомила, що доступ до шахти вузький, а місцевість слизька й темна. Відомство не уточнило масштабів операції та не повідомило про прогрес у спробах дістатися до людей.

Очільниця Джакартського управління пошуку і рятування Десіана Картіка Бахарі заявила, що рятувальники стежать за станом води й оцінюють можливість доступу до шахтного ствола. За її словами, під час визначення стратегії враховують глибину ствола, вузький прохід і обмежене освітлення, аби забезпечити безпеку персоналу.

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Даних про те, чи вдалося рятувальникам установити зв’язок із заблокованими працівниками та який їхній стан, не оприлюднили.

Несанкціонована золота шахта

Кілька місцевих медіа повідомили, що в шахті можуть перебувати 30 працівників. Вона розташована в районі Понгкор у гірській місцевості Богору, приблизно за 60 кілометрів на південь від столиці Індонезії Джакарти.

Державна гірничодобувна компанія Antam, яка видобуває золото в Понгкорі, заявила, що інцидент стався на несанкціонованій золотій шахті, яка не входить до її операцій. У матеріалі також зазначається, що дрібний і незаконний видобуток корисних копалин в Індонезії неодноразово призводив до аварій, зокрема у віддалених районах, де владі складніше здійснювати контроль.

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