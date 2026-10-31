В Індонезії вилучили 1,2 тонни рідкого метамфетаміну — South China Morning Post

Індонезійське Національне агентство з боротьби з наркотиками 21 жовтня провело рейд у провінції Ачех і закрило велику лабораторію з обробки та очищення наркотиків. Під час операції вилучили близько 1,2 тонни рідкого метамфетаміну та затримали 11 людей. У розслідуванні брали участь китайська Національна комісія з контролю за наркотиками та Національне агентство Малайзії з боротьби з наркотиками, повідомляє South China Morning Post.

Лабораторія в Ачеху

Підпільне виробництво розміщувалося у двох крамницях. Місцеві медіа повідомили, що там виявили пральні машини, які використовували для обробки метамфетаміну, балони зі скрапленим газом та інше обладнання й матеріали. За цими повідомленнями, лабораторія могла бути найбільшою такого типу в Індонезії.

Міністерство громадської безпеки Китаю заявило, що операція стала спільним розслідуванням із найбільшою кількістю затримань за останні роки. Відомство також назвало її однією з найкомплексніших операцій проти транснаціональної мережі наркотрафіку. Окремо китайська влада затримала в Китаї сімох осіб, яких підозрюють у зв’язках із цією мережею.

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Підозрювані та подальше слідство

Індонезійська агенція Antara повідомила, що десятьох із 11 затриманих в Індонезії офіційно визнали підозрюваними: вісьмох громадян Індонезії та двох громадян Китаю. Ще одна людина має статус свідка.

За даними Antara, двох громадян Китаю, яких у матеріалах позначили ініціалами LJ та XM, підозрюють у переробці рідкого метамфетаміну на кристалічний у лабораторії. Слідство вважає, що вони прибули до Ачеху з Малайзії. Індонезійських підозрюваних, за повідомленням агенції, вважають причетними до постачання, логістики, перевезення та супроводу роботи лабораторії. Індонезійські слідчі також перевіряють можливий зв’язок справи з виявленим у районі Медана судном і громадянином Малайзії, якого підозрюють у причетності до його власності.

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