Археологи, які досліджують печеру Ліанг-Буа на індонезійському острові Флорес, ідентифікували новий вид вимерлого великого птаха — Megapodius rokusi. Його описали за скам’янілою кісткою правої стопи, знайденою в шарах печерних відкладів віком від 190 до 120 тисяч років, повідомляє Mongabay.

Найбільший представник роду

Новий вид належав до мегаподів — великих птахів, схожих на курей, які нині мешкають в Австралазії. Вони влаштовують гнізда в ґрунті та інкубують яйця завдяки теплу довкілля, а не теплу власного тіла.

Дослідники оцінили масу M. rokusi приблизно у 3,9 кілограма. За даними авторів наукової роботи, це найбільший описаний представник роду Megapodius. Нині відомо 12 сучасних видів цього роду. На Флоресі живе лише один із них — оранжевоногий великоніг M. reinwardt, маса якого становить від 0,5 до 1,2 кілограма.

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Відкриття у Воллесії

Знахідка стала першим описаним викопним мегаподом з Індонезії та першим викопним представником цієї групи з Воллесії — біологічно відмінного регіону між Південно-Східною Азією та Австралією. Провідна авторка дослідження, палеонтологиня Університетського музею Бергена Ганнеке Меєр, зазначила, що про історію птахів цього регіону відомо небагато.

Вид назвали на честь індонезійського зооархеолога Рокуса Ду Аве, який досліджував рештки тварин із Ліанг-Буа та першим ідентифікував рештки гомінінів, які згодом віднесли до раннього виду людей Homo floresiensis. За словами авторів, M. rokusi став першим видом мегаподів, названим на честь індонезійського науковця.

Оскільки опис спирається лише на одну кістку стопи, дослідники поки не встановили, чи міг цей птах літати, коли він вимер і чи співіснував із сучасним оранжевоногим великоногом.

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