В Індонезії зафіксували 333 470 випадків ГРІ, пов’язаних із пожежами — Anadolu Agency

В Індонезії зареєстрували 333 470 випадків гострих респіраторних інфекцій, пов’язаних із лісовими та земельними пожежами в кількох регіонах країни. Про це 22 жовтня повідомило Міністерство охорони здоров’я, передає Anadolu Agency.

Директорка департаменту екологічного здоров’я міністерства Тен Суюті заявила, що кількість нових випадків залишається високою: за добу зафіксували 4 522 нові випадки. За її словами, індекс забруднення повітря в окремих районах досяг небезпечного рівня.

Небезпечне повітря у шести провінціях

Найскладніша ситуація, за даними посадовиці, склалася у шести пріоритетних для боротьби з пожежами провінціях: Ріау, Джамбі, Південна Суматра, Західний Калімантан, Південний Калімантан і Центральний Калімантан.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дим від лісових пожеж містить дрібнодисперсні частинки PM2.5, чадний газ, діоксид азоту та інші органічні сполуки. Вплив такого забруднення може спричиняти гострі респіраторні інфекції, астму, хронічне обструктивне захворювання легень, подразнення очей і шкіри та інші системні наслідки для здоров’я.

Заява президента і протести

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що компанії з іноземною підтримкою можуть втратити дозволи на діяльність, якщо вони відповідальні за повторні лісові та земельні пожежі. За його словами, є ознаки відповідальності багатьох таких компаній, які володіли концесіями понад десять років і неодноразово допускали порушення.

Президент також заявив, що дозволи компаній слід відкликати після двох порушень, а анульовані концесії можуть передати молодим індонезійцям. Тим часом у Самарінді, столиці Східного Калімантану, тисячі студентів та інших учасників протестували з вимогою оголосити лісові та земельні пожежі національним лихом. В Індонезії триває незвично затяжний сухий сезон, а Ель-Ніньйо сприяє умовам для виникнення пожеж.

Читай нас у