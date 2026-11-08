В Індонезії зник член екіпажу гелікоптера після падіння в річку — Channel NewsAsia

У провінції Південний Калімантан в Індонезії гелікоптер, залучений до гасіння лісових пожеж, упав у річку Баріто під час забору води. Двох громадян Австралії, які перебували на борту, врятували, а індонезійський член екіпажу зник безвісти.

Аварія під час забору води

Як повідомляє Channel NewsAsia, інцидент стався 8 листопада під час операції з водяного бомбардування. Речник Національного агентства з протидії стихійним лихам Бертон Панджаїтан заявив, що двоє австралійців перебувають у безпеці, тоді як третього члена екіпажу — громадянина Індонезії — ще не знайшли.

На аматорському відео видно, як гелікоптер після наповнення водозабірного пристрою поступово втрачає висоту, а згодом носом занурюється у воду. За словами Панджаїтана, повітряне судно, ймовірно, втратило керування під час маневру після забору води за допомогою підвісного резервуара. Гелікоптер Eurocopter EC225LP Super Puma належить компанії, яку агентство залучило до операцій із гасіння пожеж з повітря.

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Друга аварія за кілька днів

Це вже друга за кілька днів аварія пожежного гелікоптера поблизу Борнео. У середу військовий гелікоптер із вісьмома людьми на борту впав у воду під час місії з гасіння вогню в національному парку Танджунг-Путінг. Тоді загинули троє людей, а причини аварії розслідують.

Індонезія протягом кількох місяців бореться з масштабними пожежами на Суматрі, Борнео та Папуа. За даними моніторингу вирубки лісів Nusantara Atlas, вогонь уже знищив понад 1,9 млн гектарів. Дим від пожеж поширився до Малайзії, Східного Тимору та Сінгапуру. Одним із чинників поширення вогню є сильне явище Ель-Ніньйо, яке зазвичай спричиняє посуху в Індонезії.

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