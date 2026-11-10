В Іпсвічі розглянуть повернення одномандатних округів — ABC News Australia

В австралійському місті Іпсвіч Комісія зі змін оцінить пропозицію міської ради повернути виборчі округи, кожен з яких представлятиме один радник. Міністерка місцевого самоврядування штату Квінсленд Анн Ліхі заявила, що передала запропоновану радою виборчу модель на незалежну оцінку відповідно до Закону про місцеве самоврядування 2009 року, повідомляє ABC News.

Підтримка жителів

У вересні міська рада Іпсвіча одностайно проголосувала за звернення щодо перегляду чинної системи округів із двома радниками. Під час громадських консультацій 53% із 812 респондентів підтримали повернення до округів, які представляє один радник.

Нині місто поділене на чотири округи, від кожного з яких обирають по двоє радників. Таку модель запровадили після відсторонення ради у 2018 році на тлі корупційних скандалів. У звіті, який рекомендував багатомандатну систему, зазначали, що попередні одномандатні округи сприяли підходу «десяти малих міст» замість орієнтації на потреби всього Іпсвіча.

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Аргументи міської ради

Мер Іпсвіча Тереза Гардінг заявила, що після 2018 року законодавство суттєво змінилося. Зокрема, для всіх рад установили обмеження дискреційних коштів на рівні 0,01% бази ставок. За її словами, кожен радник Іпсвіча може самостійно розподіляти 26 тисяч австралійських доларів на рік, а інформацію про такі витрати щомісяця оприлюднюють.

Гардінг також сказала, що двоє представників від одного округу спричиняють плутанину серед мешканців і дублювання роботи під час розгляду звернень. Рада готуватиме подання до Комісії зі змін, додавши до нього результати консультацій. Попереднє звернення ради щодо повернення до одномандатних округів у 2022 році відхилили.

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