В Іраку двох політиків засудили до ув’язнення за корупцію — Asharq Al-Awsat

В Іраку суд засудив лідера другої за величиною сунітської політичної коаліції Мусанну ас-Самарраї до шести років ув’язнення, а депутата Зіяда аль-Джанабі — до п’яти років. Їх визнали винними у справі про отримання вигоди від контрактів із нафтопереробними компаніями, повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на Федеральну комісію з доброчесності Іраку.

За даними комісії, обидва політики отримали вигоду від контрактів за участю компаній North and South Refineries. Суд також зобов’язав ас-Самарраї повернути 30 млрд іракських динарів, які, за твердженням комісії, він одержав як посередник у контрактах. Аль-Джанабі має повернути 4 млрд динарів, отримані в межах тих самих угод.

Справа про контракти НПЗ

Мусанну ас-Самарраї затримали 28 червня 2026 року під час масштабної операції проти чинних і колишніх депутатів та посадовців, яких підозрювали в корупції. Місцеві медіа назвали цю операцію «Штурм на світанку».

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Розслідування щодо контрактів нафтопереробної галузі частково стосується колишнього співробітника Міністерства нафти Аднана аль-Джумайлі та звинувачень у незаконних вигодах і комісіях за державними угодами.

Можливість оскарження

Обидва вироки винесено за статтею 319 Кримінального кодексу Іраку. Вона забороняє державним службовцям і особам, яким доручено виконання публічних функцій, прямо чи опосередковано отримувати вигоду від контрактів або проєктів, пов’язаних із їхніми службовими обов’язками.

Юрист Саїф ас-Сааді заявив виданню, що рішення кримінального суду можуть бути оскаржені у Федеральному касаційному суді протягом 30 днів. Якщо вироки залишать у силі, вони стануть остаточними. Після цього заміщення можливих вакантних місць у парламенті регулюватиметься законом про заміну членів парламенту.

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