У Багдаді розпочалися судові процеси над тисячами підозрюваних у зв’язках з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Першими перед Кримінальним судом Карха постали шестеро громадян Сирії. Вони входять до групи з 5704 підозрюваних, яких цього року перевезли до Іраку із Сирії в межах операції за підтримки американських військових, повідомляє The National.

Перші слухання у Багдаді

Шістьох сирійців слухали у двох сусідніх залах суду. Суддя Хайдер Наджі зачитав трьом із них обвинувачення у членстві в терористичній організації «Ісламська держава Іраку та Леванту». За даними суду, докази ґрунтуються на розвідувальних звітах різних відомств, свідченнях постраждалих від угруповання, жителів Іраку, людей із таборів для переміщених осіб, а також публікаціях самого угруповання.

Як було озвучено в суді, усі троє вступили до угруповання у 2016 році та брали участь у рейдах і боях проти колишнього сирійського режиму й Сирійських демократичних сил. Адвокатів у них не було, тому вони погодилися на захист, призначений судом. Слухання у цих справах відклали до 7 грудня, щоб обвинувачені могли підготувати захист.

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Розслідування щодо тисяч ув’язнених

Підозрюваних у лютому перевезли з в’язниць на північному сході Сирії після краху контролю в регіоні, який здійснювали сили на чолі з курдами. До цього чоловіки роками утримувалися в Сирії без висунення обвинувачень і доступу до судової системи. Ірак погодився провести розслідування з нуля та розглядати справи винятково за іракським законодавством; до завершення проваджень їх не екстрадуватимуть до країн походження.

У вересні Вища судова рада Іраку заявила про завершення розслідувань щодо 5704 ув’язнених. Серед них — 3497 громадян Сирії, 474 громадяни Іраку та громадяни 67 країн загалом. Справи вів Перший слідчий суд Карха, до роботи якого залучили додаткових суддів і прокурорів. Правозахисні групи раніше критикували іракські процеси у справах про тероризм за поспішність і можливе порушення права на справедливий суд, тоді як Багдад заявляє про наявність відповідних гарантій.

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