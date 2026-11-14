В Іраку тисячі людей провели тіло ексдепутата аль-Альвані до Рамаді — Asharq Al-Awsat

Тисячі іракців супроводили тіло колишнього депутата Ахмеда аль-Альвані з аеропорту Багдада до Рамаді в провінції Анбар. В аеропорту зібралися великі натовпи людей, а в Рамаді на прибуття процесії чекали представники племен і жителі з різних міст провінції, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Тіло доправили приватним літаком

Приватний літак із тілом аль-Альвані прибув із Бейрута до Багдада вранці 14 листопада. Місцеві медіа повідомили, що витрати на перевезення оплатив іракський політик Хаміс аль-Ханджар, який очолює Альянс суверенітету.

Колона вирушила до Рамаді, розташованої приблизно за 110 кілометрів від Багдада. Її супроводжували військові автомобілі, а рух відбувався під посиленою охороною. Загибель аль-Альвані викликала значний резонанс в Іраку, передусім у його рідній провінції Анбар.

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Розслідування вбивства в Бейруті

Обставини вбивства колишнього депутата в Бейруті розслідують ліванські органи влади. За даними видання, слідчі просунулися в установленні особи двох підозрюваних. Іракський осередок безпекових медіа закликав громадськість дочекатися результатів слідства та не робити висновків про ширші мотиви злочину до його завершення.

За даними осередку, дії координують посольство Іраку в Бейруті, ліванські судові та силові структури, а також Іракська національна розвідувальна служба. Колишній глава адміністрації президента Іраку Камель ад-Дулаймі заявив, що обставини й мотиви злочину мають бути прозоро пояснені громадськості.

Ахмед аль-Альвані став відомим під час протестів в Анбарі наприкінці 2013 року. У грудні того року його заарештували, а 2014-го засудили до страти у справі про вбивство двох військових під час сутичок, що супроводжували його затримання. У квітні 2025 року він вийшов на свободу після понад 11 років ув’язнення: одна з родин потерпілих відкликала скаргу, а самого аль-Альвані включили до закону про загальну амністію.

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