В Ірані адвокат одного з двох засуджених учасників протестів заявив, що виконання їхніх смертних вироків зупинили за кілька годин до запланованої страти. Мілад Армун і Навід Наджаран мали бути повішені вранці 25 листопада 2026 року. Про це повідомляє The National.

Заява адвоката і позиція судової агенції

Адвокат Армуна Мохаммад Аґасі написав у X, що отримав телефоном повідомлення про зупинення страти та поінформував родину клієнта. За його словами, це сталося за кілька годин до запланованого виконання вироку.

Водночас інформагенція Mizan, пов’язана із судовою владою Ірану, заявила, що смертні вироки не скасовано, а повідомлення про час їх виконання були неточними.

Справи після протестів 2022 року

Армуна і Наджарана затримали під час протестів 2022 року за права жінок, що почалися після смерті під вартою 22-річної Махси Аміні. Її затримала іранська поліція моралі за нібито порушення вимог щодо обов’язкового покриття голови жінками.

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Спочатку чоловіків засудили до страти в суперечливому процесі у справі про вбивство члена воєнізованого формування «Басідж» під час загальнонаціональних протестів. Верховний суд Ірану скасував ці вироки. Однак за кілька днів Революційний суд виніс їм смертні вироки в паралельній справі за звинуваченнями у «мохаребе» — веденні війни проти Бога — та «корупції на Землі».

Спецдоповідачка ООН щодо Ірану Май Сато закликала призупинити страти, посилаючись на твердження про тортури та примусові зізнання. Вона зазначала, що важко зрозуміти, як смертний вирок може ґрунтуватися на вбивстві, за яким обох виправдали.

За даними Iran Human Rights, у січні—жовтні 2026 року в Ірані стратили 691 людину, зокрема трьох осіб, заарештованих у дитячому віці, та 23 жінок. У 2025 році в країні стратили щонайменше 1639 людей — це найвищий показник із 1989 року.

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