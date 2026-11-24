В Ірані пацієнти стикаються з нестачею інсуліну, психіатричних препаратів та окремих лікарняних антибіотиків. Аптеки закриваються, постачання до лікарень затримується, а люди з хронічними хворобами змушені зменшувати дози ліків або шукати їх на неофіційному ринку, повідомляє Deutsche Welle.

67-річний житель Тегерана, названий Ахмадом, розповів виданню, що обійшов майже 20 аптек у пошуках антипсихотичного препарату хлорпромазину, але не знайшов його. Інша співрозмовниця, 37-річна Мітра з діабетом, витратила кілька днів на пошуки інсуліну.

Борги та нестача валюти

Посадовець Іранської адміністрації з контролю за продуктами й ліками заявив, що послаблення національної валюти та державне регулювання цін скоротили прибутки місцевих виробників. За його словами, значні непогашені борги лікарень перед дистриб’юторами також затримують постачання.

Речник відомства Мохаммад Хашемі 9 листопада повідомив іранському напівофіційному агентству ILNA, що проблеми з постачанням мають менш ніж 40 із приблизно 700 життєво необхідних препаратів. Водночас фармацевти, з якими поговорило видання, описали значно ширший дефіцит. Працівниця аптеки в Махабаді сказала, що у звичайних аптеках може бракувати близько 40 найменувань, а у спеціалізованих — понад 100, зокрема психіатричних препаратів, ліків від хвороби Паркінсона та інсуліну.

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Неофіційний ринок ліків

За словами фармацевтів, страхові виплати аптекам нерідко затримуються на місяці, тоді як ціни на ліки зростають. Дистриб’ютори вимагають передоплату за дефіцитні товари, через що деякі аптеки відмовляються від контрактів зі страховими компаніями або не відпускають дорогі препарати, що покриваються страховкою.

Співрозмовниця Deutsche Welle в Махабаді заявила, що деякі ліки, зокрема таблетки німодипіну та ін’єкційні антибіотики для лікарень без замінників, фактично зникли з офіційного ланцюга постачання. Вона також повідомила, що частина пацієнтів купує препарати на вуличних ринках біля клінік, де немає контролю холодового ланцюга та можуть продаватися підробки або ліки зі зміненими термінами придатності. За оцінкою іншого менеджера аптеки, дефіцитні препарати там можуть коштувати до десяти разів дорожче за офіційну ціну.

Державний департамент США заявив Deutsche Welle, що американські санкції передбачають широкі винятки для харчів, медикаментів і медичного обладнання. Іранські посадовці це заперечують, вказуючи на труднощі з банківськими операціями, страхуванням, авіаперевезеннями та морським судноплавством, які, за їхніми словами, ускладнюють імпорт.

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