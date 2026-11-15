В Ірані перекинувся автобус із працівниками заводу, 12 загиблих — NDTV World

На заході Ірану внаслідок перекидання автобуса загинули 12 людей, ще 16 дістали поранення. Про це в неділю повідомили державні медіа.

Аварія біля кордону з Іраком

Аварія сталася пізно ввечері в суботу на дорозі між Абдананом і Дехлораном, неподалік кордону з Іраком. За повідомленням NDTV World, яке посилається на державне іранське агентство IRNA, обставини аварії розслідують.

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За даними IRNA, автобус перевозив працівників газопереробного заводу. Агентство цитує місцевого посадовця, який повідомив про кількість загиблих і поранених. Влада попередила, що кількість загиблих може зрости через тяжкий стан частини постраждалих.

Статистика дорожніх аварій

Іран має несприятливі показники безпеки дорожнього руху. За даними Іранської організації судової медицини, які наводить видання, упродовж 12 місяців до березня внаслідок дорожніх аварій у країні загинули майже 20 тисяч людей. Організація оприлюднила ці дані в червні.

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