В Ірані почастішали заклики депутатів створити ядерну зброю — OilPrice

В Ірані депутати парламенту та представники безпекового блоку дедалі частіше публічно підтримують ідею створення ядерної зброї, розглядаючи її як засіб стримування можливих атак США та Ізраїлю. Про це повідомляє OilPrice. Раніше публічні заклики до розроблення бомби були нетиповими для іранських посадовців, які наполягали на мирному характері ядерної програми.

Заклики до зміни ядерної доктрини

Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані заявив, що Іран уже заплатив високу ціну за свою ядерну програму і має перейти до виробництва зброї. Інший депутат, Хоссейн Алі Хаджі-Делігані, назвав відсутність ядерного стримування однією з головних слабкостей країни та припустив, що випробування бомби можуть відбутися в недалекому майбутньому.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї також заявив, що варіант зі створенням ядерної зброї не виключений. Консервативний коментатор Давуд Модарресіан назвав розроблення бомби гарантією виживання країни. Водночас частина іранських політиків і коментаторів виступає проти такого кроку, попереджаючи, що він може спричинити масштабну військову відповідь ще до досягнення Іраном ядерного стримування.

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Стан ядерної інфраструктури

За даними видання, ядерна інфраструктура Ірану зазнала значних пошкоджень: наземний об'єкт у Натанзі був знищений, а підземні підприємства в Натанзі та Фордо пошкоджені й, за поширеною оцінкою, не працюють. Удари також зруйнували єдині в країні потужності для переробки та конверсії урану.

Водночас невідомою залишається доля 440,9 кілограма урану, збагаченого до 60%. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у березні заявляв, що понад 200 кілограмів цього запасу перебувають у тунелях в Ісфахані, а частина — у Натанзі. У вересні агентство повідомило, що втратило можливість відстежувати ці запаси понад рік тому.

Американські та ізраїльські посадовці стверджують, що Іран перемістив тисячі центрифуг на глибоко розташований об'єкт у горі Пікакс. Іран, своєю чергою, відкидає відмову від запасів високозбагаченого урану, але пропонував розбавити їх у межах ширшої домовленості зі США.

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