Іранське агентство Mehr повідомило про активацію систем протиповітряної оборони в провінції Ісфахан, де розташований завод зі збагачення урану. Причину активації не назвали. За кілька годин Student News Network із посиланням на заступника губернатора провінції Ісфахан повідомила, що посадовець заперечив дані про роботу ППО в регіоні, пише Jerusalem Post.

Повідомлення про дрон і танкер

Іранські медіа також заявили, що сили ППО країни збили американський безпілотник MQ-1 поблизу Ормузької протоки. У матеріалі не наведено незалежного підтвердження цього повідомлення.

Крім того, ВМС Ірану заявили, що четвертий за останні 24 години нафтовий танкер загорівся після зіткнення з морською міною в обмеженій зоні на схід від Ормузької протоки. Іранське державне телебачення передало, що у заяві не назвали танкер, його прапор, вантаж та стан екіпажу.

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Занепокоєння МАГАТЕ

Об'єкт зі збагачення урану в Ісфахані опинився у центрі уваги після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про дедалі більше занепокоєння щодо нього. За даними конфіденційного звіту МАГАТЕ, з яким ознайомилося Reuters, Іран задекларував існування підземного заводу зі збагачення палива в Ісфахані, однак не дозволив агентству провести його інспекцію.

У квартальному звіті для держав-членів МАГАТЕ зазначило, що не знає точного розташування об'єкта, його статусу для цілей гарантій та того, чи є на ньому ядерний матеріал.

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