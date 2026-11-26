В Ірані цього року шістьох жінок засудили до страти у зв’язку із січневими антиурядовими протестами, заявила спецдоповідачка ООН з прав людини в Ірані Маї Сато. Щонайменше 39 людей уже стратили у справах, пов’язаних із цими протестами, повідомляє BBC News.

За оцінкою дослідниці Amnesty International Рахи Бахрейні, жінок-протестувальниць і дисиденток засуджують до смертної кари в масштабах, яких не фіксували десятиліттями. Сато також повідомила про різке зростання кількості арештів і вироків щодо чоловіків і жінок.

Справа сестер Рахімі

21-річна Таране Рахімі, за даними її двоюрідного брата Масуда Нурмохаммаді, перебуває в камері смертників. Її та сестру-близнючку Роміну затримали наприкінці січня після участі в протестах. Родина понад три місяці не знала, де утримують жінок, стверджує Нурмохаммаді.

Сестер судили в Ісфахані у справі, пов’язаній із протестами в районі, де загинув співробітник сил безпеки Корпусу вартових Ісламської революції. BBC ознайомилася з частиною вироку, в якому зазначено, що Таране Рахімі визнали винною в «мохаребе» — злочині, за який іранське законодавство передбачає страту. У документі йдеться про нібито діставання клинкової зброї з наміром наражати на небезпеку життя людей.

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Роміну Рахімі, за словами Сато, засудили до 25 років позбавлення волі за сприяння у вчиненні «мохаребе». Обидві сестри заперечують усі висунуті обвинувачення. За даними джерел, обізнаних зі справою, їхні адвокати подали скаргу, в якій заявили про тортури та сексуальне насильство під час допитів. Нурмохаммаді стверджує, що Таране підписала зізнання після погрози зґвалтувати її сестру в неї на очах.

Позиція влади та дані правозахисників

Посольство Ірану в Лондоні відкинуло твердження про тортури та заявило, що смертні вироки у справах, пов’язаних із заворушеннями у січні 2026 року, виносили за умисні вбивства або «мохаребе». Там також наголосили, що смертну кару не застосовують винятково за мирний протест, який назвали законним і захищеним правом.

Січневі протести почалися наприкінці грудня через економічні проблеми та переросли в найбільші виступи проти духовного керівництва країни з часу Ісламської революції 1979 року. Правозахисна агенція Hrana заявила, що встановила дані про понад 7 тисяч загиблих під час подальшого придушення протестів, переважно демонстрантів. Іранська влада стверджує, що загалом загинули 3117 людей, зокрема працівники сил безпеки, та покладає відповідальність за заворушення на «терористів» і «бунтівників».

За словами Сато, ще трьох жінок цього року засудили до страти за обвинуваченнями в богохульстві, «поширенні корупції на землі», шпигунстві та «мохаребе». У трьох справах, пов’язаних із протестами, смертні вироки вже скасували, однак дві з них направили на повторний розгляд.

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