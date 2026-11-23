В Ірані виконали вирок про 74 удари батогом щодо співачки Парасту Ахмаді, яка виступила без хіджаба у музичному відео, опублікованому в грудні 2024 року. Як повідомляє Channel NewsAsia, про виконання покарання заявив адвокат співачки Мостафа Нілі, якого цитувало іранське агентство ISNA.

Вирок щодо Ахмаді та її команди

За словами Нілі, у понеділок було виконано вирок про 74 удари батогом, призначений Ахмаді та чотирьом членам виробничої команди її концертного відео. Цю інформацію також опублікувала реформістська газета Shargh.

29-річну Ахмаді в червні засудили разом із чотирма музикантами та чотирма членами її команди. Вони постали перед судом за обвинуваченнями в порушенні громадської моралі та співучасті у створенні, передаванні, поширенні й публікації непристойного контенту. Що сталося з іншими чотирма засудженими, у повідомленнях не уточнюється.

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Відео з концертом

Відео з виступом Ахмаді набрало мільйони переглядів на YouTube. Співачка виконувала сумні пісні перед порожньою аудиторією на тьмяно освітленій сцені на території традиційного караван-сараю, де єдиною декорацією був великий перський килим.

Музиканти були вдягнені в чорне, а Ахмаді — у довгу сукню на бретелях і з темно-червоною помадою. У джерелі зазначається, що в Ірані жінкам заборонено співати публічно, а також вони мають дотримуватися вимог щодо скромного одягу та носіння головної хустки.

Реакція правозахисників

На початку жовтня Amnesty International виступила проти підтвердження вироку в апеляції та закликала іранську владу відмовитися від виконання покарань ударами батогом. Channel NewsAsia також зазначає, що дедалі більше іранських жінок з'являються без хіджаба після протестів, які почалися через смерть Махси Аміні у вересні 2022 року після її затримання за ймовірне порушення дрескоду.

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