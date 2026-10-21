В Ірані студентку Наджме Аміні засудили до страти за богохульство — RMF24

В Ірані 23-річну студентку Наджме Аміні засудили до страти за богохульство, пов’язане з дописами в соціальних мережах. Як повідомляє RMF24 з посиланням на правозахисні організації, у вересні суд визнав її винною в образі пророка Мухаммеда.

Аміні затримали в січні в Мешхеді — одному з найважливіших місць паломництва для шиїтів на північному сході Ірану. Влада не розкрила зміст дописів, які визнали богохульними.

Звинувачення через дописи

Місцева газета Khorasan із посиланням на слова самої Аміні повідомила, що вона створила ці публікації після вживання галюциногенних грибів у компанії друзів.

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У записі з в’язниці, переданому правозахисникам, студентка висловила сподівання побачити вільний Іран до можливої страти.

Заклик зупинити страту

Представниця Центру прав людини в Ірані, що базується у США, Бахар Гандехарі закликала міжнародну спільноту терміново втрутитися, щоб зупинити виконання вироку. Окремо суд призначив Аміні 12,5 року ув’язнення за нібито посягання на національну безпеку.

За даними правозахисної організації HRANA, іранська кіберполіція розшукала Аміні після масових протестів, які відбулися в країні минулої зими. Вирок викликав критику міжнародних організацій і правозахисників, які закликають зупинити страту та забезпечити справедливий судовий розгляд.

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