В Ірані зареєстрували 10 пропозицій про вихід з ДНЯЗ — Al Jazeera

В Ірані зареєстрували 10 пропозицій щодо виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ебрагім Резаї заявив, що це питання розглядають, повідомляє Al Jazeera.

Іранський законодавець Махмуд Набавіан у соцмережі X закликав країну вийти з ДНЯЗ та змінити ядерну доктрину. Він пов’язав таку вимогу з наслідками війни й санкцій для Ірану. Переглянути ядерну доктрину також закликав політик і релігійний діяч Мохаммад Джавад Хадж Алі Акбарі.

Позиція іранської влади

Керівництво Ірану публічно не відповіло на вимоги депутатів. У червні речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявляв, що парламентарі готують законопроєкт про вихід із договору, а уряд у разі ухвалення парламентського рішення має його виконувати.

Офіційна позиція Тегерана щодо відмови від створення ядерної зброї, за даними видання, не змінилася. Президент Масуд Пезешкіан раніше заявляв, що політика країни відповідає релігійному указу верховного лідера Алі Хаменеї проти зброї масового знищення.

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Умови виходу з ДНЯЗ

ДНЯЗ спрямований на запобігання поширенню ядерної зброї та розвиток мирного використання атомної енергії під гарантіями Міжнародного агентства з атомної енергії. Іран підписав договір у липні 1968 року та ратифікував його в лютому 1970 року як держава без ядерної зброї.

Договір передбачає можливість виходу за умови попередження за три місяці, якщо країна вважатиме, що надзвичайні події поставили під загрозу її найвищі інтереси. Вихід із ДНЯЗ сам собою не означатиме, що Іран створюватиме ядерну зброю.

Посередництво Катару

Заклики депутатів пролунали на тлі посередницьких зусиль Катару між Тегераном і Вашингтоном. За інформацією Al Jazeera, катарські посередники повернулися до Тегерана в ймовірній спробі відновити мирні переговори зі США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном «незабаром завершиться», однак Вашингтон вимагає гарантій, що Тегеран не матиме ядерної зброї.

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