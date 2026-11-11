Дослідження в Ірландії не виявило зв’язку між багаторічним впливом фторованої питної води та гіршими когнітивними функціями у літніх людей. Науковці проаналізували дані близько 2 500 учасників Ірландського лонгітюдного дослідження старіння (TILDA), середній вік яких становив 65 років, повідомляє ScienceAlert.

Дані за понад 50 років

Дослідники змогли простежити вплив фторованої води на учасників щонайменше протягом 50 років. В Ірландії загальнонаціональну програму фторування води запровадили у 1964 році, однак концентрація фтору в системах водопостачання відрізнялася залежно від місцевості, де жили учасники.

Учасників розподілили на групи з низьким, середнім і високим рівнем впливу фтору, визначеним за місцями їхнього проживання протягом життя. Потім ці дані порівняли з результатами двох когнітивних оцінювань. Зв’язку між рівнем впливу та когнітивними показниками не виявили.

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Обмеження висновків

Провідний автор роботи, фахівець із громадського здоров’я Вінай Шарма з Триніті-коледжу в Дубліні, зазначив, що довічний вплив фторованої води в концентраціях, які застосовують в Ірландії, не пов’язаний із гіршими когнітивними функціями у літньому віці.

Частина наймолодших учасників зазнавала впливу фторованої води протягом перших п’яти років життя. У цій підгрупі також не виявили зв’язку з когнітивними показниками, однак вона становила лише 5% вибірки — 124 людини, що обмежує силу такого висновку.

Автори наголошують, що відсутність виявленого зв’язку не доводить цілковитої нешкідливості фтору для мозку. Два попередні дослідження в Китаї пов’язували когнітивні порушення у літніх людей із надмірним впливом фтору та флюорозом, тому їх не можна прямо порівнювати з ірландськими даними.

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