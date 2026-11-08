В Ісламабаді демонтували 124 споруди вздовж Islamabad Expressway — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, Управління розвитку столиці (CDA) повідомило про демонтаж 124 споруд і опечатування 58 будівель між Соханом і мостом Ханна вздовж східної сервісної дороги Islamabad Expressway. Ці заходи відбуваються паралельно з проєктом розширення дороги.

Як повідомляє Dawn, CDA заявило про виконання понад 28% робіт у межах проєкту. Він охоплює приблизно 9,3 кілометра від Файзабада до Гульберга та передбачає дорогу з розділеними напрямками руху і трьома смугами в кожен бік.

Будівництво дороги

За даними управління, на різних ділянках тривають земляні роботи та облаштування нижніх шарів дорожнього покриття. Також споруджують підземний проїзд, для якого завершили всі 153 палі.

CDA додало, що продовжує роботи з будівництва водопропускних споруд для мостів і дренажної інфраструктури. В управлінні стверджують, що роботи одночасно ведуть на всіх ділянках проєкту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заходи контролю

Представник CDA заявив, що контрольні заходи спрямовані проти незаконних споруд, захоплення територій, несанкціонованої комерційної діяльності та порушень будівельних норм поблизу сервісної дороги.

Голова CDA і головний комісар Ісламабада Сохаїл Ашраф доручив посадовцям однаково застосовувати будівельні правила, норми землекористування та обов’язкові вимоги пожежної безпеки. Він також закликав забезпечити прозорість і дотримання стандартів якості під час виконання проєкту.

За оцінкою CDA, завершення сервісної дороги має зменшити затори на Islamabad Expressway, скоротити час поїздок і витрати пального та покращити умови пересування для мешканців прилеглих районів.

Читай нас у