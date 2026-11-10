У Пакистані наприкінці листопада очікують третє засідання Стратегічного політико-оборонного комітету Альянсу оборони Мекки, яке має відбутися в Ісламабаді. У зустрічі, як очікується, візьмуть участь міністри закордонних справ і оборони, а також військові керівники Пакистану, Саудівської Аравії та Туреччини, повідомляє The Express Tribune з посиланням на дипломатичні джерела.

Учасники можуть обговорити виконання тристоронньої оборонної угоди та розвиток ситуації у сфері регіональної безпеки. Зустріч готують на тлі невизначеності навколо конфлікту з Іраном і можливості нових військових ударів по країні, тоді як дипломатичні зусилля з урегулювання тривають.

Ратифікація угоди Туреччиною

Засідання в Ісламабаді стане першим після того, як парламент Туреччини 7 листопада ратифікував Спільну оборонну угоду Мекки. Документ підтримали 279 депутатів, проти проголосували 119. Під час дебатів представники турецького уряду заявляли, що домовленість має оборонний характер і не спрямована проти жодної третьої країни.

Угоду 7 серпня підписали прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вона передбачає колективну допомогу в разі збройного нападу на будь-яку з трьох держав, а характер та обсяг такої допомоги сторони мають визначати спільно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні рішення комітету

Перше засідання комітету відбулося 31 серпня в Стамбулі. Тоді сторони домовилися створити постійний секретаріат в Ер-Ріяді, який протягом перших трьох років мав очолювати генеральний секретар із Пакистану. Також вони передбачили співпрацю в оборонній промисловості, спільних технологічних розробках і виробництві та посиленні координації збройних сил.

Друге, позачергове засідання провели 5 жовтня в Ер-Ріяді після посилення безпекових загроз для Саудівської Аравії, зокрема атак, які приписували єменському руху хуситів. Комітет погодився перейти до практичної реалізації зобов'язань щодо колективної оборони, зокрема забезпечити узгоджені сили й засоби та можливість їхнього швидкого розгортання в Саудівській Аравії відповідно до національного законодавства держав-учасниць.

На засіданні в Ер-Ріяді також призначили відставного генерал-лейтенанта Наумана Махмуда першим генеральним секретарем альянсу на трирічний термін. Водночас ратифікація угоди Туреччиною не означає автоматичного дозволу на направлення турецьких військ за кордон: для цього необхідний окремий мандат парламенту.

Читай нас у