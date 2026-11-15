В Ісламабаді розпочалася 30-та Рада міністрів ЕКО — Anadolu Agency

В Ісламабаді в неділю розпочалася дводенна зустріч Ради міністрів Організації економічного співробітництва (ЕКО), у якій беруть участь міністри закордонних справ і глави делегацій 10 держав-членів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Першого дня відбулася зустріч високопосадовців держав-учасниць. Основне засідання 30-ї Ради міністрів ЕКО заплановане на понеділок. Його очолює пакистанський дипломат Ішак Дар. У заході також беруть участь представники секретаріату ЕКО та підпорядкованих організації структур.

Головування Пакистану

Пакистан головуватиме в ЕКО у 2026–2027 роках під гаслом «Відродження регіоналізму для стійкої ЕКО». У заяві МЗС Пакистану зазначили, що країна планує зосередитися на зміцненні регіональної взаємопов’язаності, поглибленні інтеграції, розвитку партнерств і спільних зусиллях задля більшого добробуту, сталого розвитку та стійкості регіону.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пакистанська сторона також заявила, що головування має пожвавити роль ЕКО як майданчика для регіональної співпраці, діалогу та економічної взаємодії.

Склад організації

Організацію економічного співробітництва заснували 1985 року Туреччина, Іран і Пакистан. У 1992 році до неї приєдналися Афганістан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан і Туркменістан. Сукупний номінальний ВВП десяти держав-членів оцінюють приблизно у 3 трлн доларів.

Турецьку делегацію на зустрічі очолює заступник міністра закордонних справ Муса Кулакликая.

Читай нас у