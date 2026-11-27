В Іспанії 29 листопада відбудуться дострокові парламентські вибори, які можуть завершити восьмирічне перебування премʼєр-міністра Педро Санчеса при владі. За фінальним середнім показником опитувань El País, лідирує опозиційна правоцентристська Народна партія (PP), яка може сформувати парламентську більшість разом з ультраправою партією Vox.

Як повідомляє CNBC, PP мала 31,4% підтримки, соціалісти Санчеса — 29,1%, а Vox — 17,9%. Декілька прогнозів розподілу мандатів давали PP і Vox понад 176 місць, необхідних для більшості в нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів. У разі входження Vox до уряду це буде перший випадок участі ультраправої партії в уряді сучасної демократичної Іспанії після смерті Франсіско Франко у 1975 році.

Житло та інфляція

Одними з головних тем кампанії стали житлова криза та вартість життя. Економіка Іспанії у третьому кварталі зросла на 2,7% у річному вимірі, тоді як середній показник єврозони становив 1,3%. Водночас інфляція в жовтні сягнула 4,9%, а за попередньою оцінкою за листопад сповільнилася до 4,1%.

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За даними Eurostat, ціни на придбання житла за десятиліття до другого кварталу 2026 року майже подвоїлися. Єврокомісія повідомляла, що у 2025 році вартість житла зростала майже втричі швидше за доходи домогосподарств. Соціалісти пропонують посилити захист орендарів і спрямувати надходження від банківського збору на житлові програми. PP обіцяє скасувати закон про житло 2023 року, зокрема обмеження орендної плати в окремих районах, прискорити видачу дозволів на будівництво та знизити податки для покупців першого житла віком до 40 років.

Відносини зі США та НАТО

Педро Санчес під час кампанії наголошував на розбіжностях із президентом США Дональдом Трампом щодо видатків на оборону в НАТО, війни в Газі та відмови Іспанії дозволити американським силам використовувати її бази для операцій проти Ірану. Трамп під час суперечки щодо баз погрожував припинити всю торгівлю з Іспанією.

Керівниця мадридського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Карла Гоббс очікує, що уряд на чолі з PP прагнутиме тісніших відносин із Вашингтоном і узгоджуватиме політику щодо Китаю з підходом ЄС. Обидві партії підтримують збільшення оборонних інвестицій, проте не взяли зобовʼязань досягти цільового показника НАТО — 5% ВВП на оборону. Водночас PP виступає за тіснішу інтеграцію з ЄС, тоді як Vox наполягає на більшій самостійності від Євросоюзу.

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