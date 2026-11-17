В Іспанії вболівальника «Реал Ов’єдо» визнали винним у злочині на ґрунті ненависті за расистські образи нападника мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе. Йому призначили 11 місяців ув’язнення умовно, штраф та дворічну заборону відвідувати спортивні стадіони.

Вирок за образи під час матчу

Як повідомляє Channel NewsAsia, мадридський «Реал» у вівторок заявив, що вболівальника засудили за злочин на ґрунті ненависті. Ім’я засудженого не розкривають.

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Інцидент стався в серпні 2025 року під час матчу, в якому «Реал» переміг «Реал Ов’єдо» з рахунком 3:0. Вболівальник не відбуватиме покарання у в’язниці, якщо не порушить заборону на відвідування стадіонів.

Дванадцятий вирок від 2024 року

За іспанським законодавством покарання строком менш як один рік для людей, які вчинили правопорушення вперше, зазвичай призупиняють. Це вже 12-й обвинувальний вирок у справах про злочини на ґрунті ненависті, пов’язані з матчами Ла Ліги, з червня 2024 року.

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