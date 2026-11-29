В Іспанії 29 листопада проходять дострокові парламентські вибори, за підсумками яких може бути сформована коаліція консервативної Partido Popular і правонаціональної VOX. Як повідомляє Tagesschau, більшість опитувань допускає, що цим партіям може ледь вистачити мандатів для спільного формування уряду.

Чинний прем’єр-міністр, соціал-демократ Педро Санчес, оголосив дострокові вибори після того, як парламент не підтримав урядові декрети щодо посилення захисту орендарів. Проти виступили Partido Popular, VOX і каталонські сепаратисти з Junts. Санчес закликав виборців обрати між ультраправою хвилею та продовженням політики відкритості, соціальної справедливості й екологічної відповідальності.

Житло та економіка

Однією з важливих тем кампанії стала житлова криза. За оцінкою Банку Іспанії, країні бракує приблизно 750 тисяч квартир. Проблема особливо відчутна у великих містах, на середземноморському узбережжі та островах, куди переїжджають молоді люди й іноземні трудові мігранти.

Мінімальна зарплата в Іспанії становить близько 1 400 євро на місяць, однак у Мадриді та на Балеарських островах таких доходів часто недостатньо для оренди житла сім’ями. Договори оренди зазвичай укладають на п’ять років, після чого умови переглядають; підвищення плати на 30% не є рідкістю. На Мальорці є близько 2 тисяч соціальних квартир, тоді як у черзі на них перебувають приблизно 8 тисяч сімей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас Єврокомісія прогнозувала зростання іспанської економіки на 2,6% цього року. Країна також очікує близько 100 мільйонів іноземних туристів. Однак восени інфляція становила від 4% до 5%, тому частина населення не відчуває ефекту від підвищення зарплат та економічного зростання.

Аварія та міграція

Виборчу кампанію також вплинула залізнична катастрофа поблизу Толедо, внаслідок якої загинули 69 людей. Соціал-демократичний міністр транспорту подав у відставку через кілька днів після аварії. Європейська прокуратура розслідує, чи не були кошти ЄС, призначені для утримання цієї залізничної ділянки, використані не за призначенням.

Ще однією темою суперечок стала міграція. Станом на середину листопада до Іспанії нерегулярним шляхом прибули 44 238 людей, які не залишили країну; останнім часом основним маршрутом були Канарські острови. Partido Popular і VOX критикують уряд Санчеса за, на їхню думку, слабкий прикордонний контроль. Лідер VOX Сантьяго Абаскаль закликав повертати кожного, хто прибув нерегулярним шляхом, тим самим шляхом, яким він прибув.

Читай нас у