В Іспанії почнеться загальнонаціональний страйк через житло й ціни — Al Jazeera

В Іспанії опівночі в середу має початися 24-годинний загальнонаціональний страйк, оголошений двома найбільшими профспілками країни — Комісіями робітників (CCOO) та Загальним союзом трудящих (UGT). Акцію проводять під гаслом про зарплати, житло й ціни, повідомляє Al Jazeera.

Перебої в роботі транспорту та установ

Страйк може вплинути на роботу транспорту, шкіл, медичних закладів та інших громадських служб по всій країні. Очікуються скасування і затримки авіарейсів, а громадський транспорт у великих містах працюватиме зі зниженою пропускною спроможністю.

Школи, лікарні, магазини та інші служби можуть закриватися або працювати з меншою кількістю персоналу. Водночас у критично важливих секторах мають забезпечити мінімальний рівень послуг. Востаннє CCOO та UGT спільно оголошували загальний страйк у 2012 році, коли Іспанія переживала кризу жорсткої економії.

Житлова криза перед виборами

Акція відбувається після виселення у вересні 87-річної Марікармен Абаскаль із її дому в Мадриді. За даними Al Jazeera, корпоративний орендодавець підвищив орендну плату, а кадри примусового вивезення жінки на ношах спричинили широкий суспільний резонанс. Абаскаль згодом померла. Цей випадок сприяв загальнонаціональним демонстраціям і протестним таборам, а також політичній кризі, після якої уряд призначив дострокові вибори.

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За оцінкою Банку Іспанії, країні бракує 750 тисяч помешкань, а до 2028 року дефіцит може перевищити мільйон. За даними Іспанської молодіжної ради, середня орендна плата сягнула 1176 євро на місяць, тоді як середня зарплата молодої людини становить 1190 євро. Частина людей через це живе в переповнених спільних квартирах або залишається з батьками.

Страйк відбудеться за кілька тижнів до дострокових парламентських виборів, призначених на 29 листопада. Прем’єр-міністр Педро Санчес прямо не підтримував страйк, однак у відеозверненні відзначив роль колективних дій у здобутті соціальних прав. Політичний аналітик Люк Стобарт вважає, що акція може повернути житлову кризу в центр передвиборчої дискусії.

Опозиційні Народна партія та Vox назвали страйк політично вмотивованим і розкритикували його проведення наступного дня після державного похорону жертв залізничної катастрофи, в якій, за даними джерела, загинули 69 людей.

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