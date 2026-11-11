В Іспанії розпочали перевірку TikTok без блокування застосунку — Channel NewsAsia

Іспанське агентство із захисту даних AEPD розпочало перевірку TikTok через імовірне поширення на платформі матеріалів сексуального насильства над дітьми. Водночас регулятор відхилив вимогу уряду тимчасово заблокувати застосунок в Іспанії та заявив, що зосередиться на заходах щодо конкретного незаконного контенту, повідомляє Channel NewsAsia.

Що перевірятиме регулятор

Підставою для перевірки стало розслідування іспанського онлайн-видання Maldita.es. Воно зафіксувало 1183 дописи відвертого характеру. AEPD планує запросити у видання посилання, виявлені під час розслідування, а також звернутися до TikTok із запитом про заходи, яких платформа вжила для видалення вказаного контенту.

Після аналізу отриманої інформації агентство заявило, що вживе конкретних, пропорційних і належних заходів. Серед можливих кроків AEPD назвало обмеження доступу до посилань і окремого контенту, який може передбачати незаконну обробку даних неповнолітніх.

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Окреме кримінальне вивчення

Генеральний прокурор Іспанії також доручив прокурору з кіберзлочинів перевірити можливі злочини, пов’язані з виробництвом і поширенням матеріалів сексуального насильства над дітьми та розбещенням неповнолітніх, які могли бути скоєні у TikTok.

У TikTok не надали негайного коментаря на запит Reuters. AEPD зазначило, що провідним європейським регулятором TikTok у сфері захисту даних є Ірландська комісія із захисту даних, що обмежує повноваження іспанського органу. Водночас AEPD передасть інформацію ірландському регулятору, іншим європейським органам і Європейській комісії.

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