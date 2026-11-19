В Іспанії Народна партія та Іспанська соціалістична робітнича партія мають близькі показники підтримки напередодні дострокових виборів 29 листопада. Згідно з опитуванням Politico Europe, проведеним компанією PF Global, Народна партія може отримати 29,5% голосів, а соціалісти — 27,2%.

Похибка дослідження становить 2,6 відсоткового пункту, тому різницю між двома провідними силами видання оцінює як статистично незначну. Опитування провели серед 2454 жителів Іспанії 15–17 листопада. Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо та прем’єр-міністр Педро Санчес готуються до дебатів у четвер.

Позиції Vox

Ультраправа партія Vox, що посідає третє місце в опитуванні, може здобути 19,6% голосів. Сукупна підтримка Народної партії та Vox майже сягає 50%. На думку Politico Europe, це робить Фейхоо явним фаворитом у боротьбі за посаду наступного глави уряду Іспанії.

Опитування також зафіксувало зміну симпатій виборців порівняно з 2023 роком. Зокрема, 20% людей, які тоді підтримали Народну партію, тепер заявили, що голосуватимуть за Vox. Ще 10% колишніх виборців соціалістів повідомили про намір підтримати Народну партію.

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Слабші позиції лівих союзників

Союзники соціалістів ліворуч від них втрачають підтримку. Sumar, який протягом трьох років був молодшим партнером в уряді, перейменувався на Frente Amplio. За даними опитування, ця політична сила набирає 5,9%, а Podemos, який не приєднався до альянсу, — 2,2%. Разом це менше за 12,3%, які Sumar здобув у 2023 році.

Близько 29% виборців Frente Amplio та Podemos заявили, що готові підтримати Санчеса 29 листопада, аби не допустити Vox до влади. Водночас приблизно 30% прихильників соціалістів підтримують Санчеса передусім для того, щоб не допустити до влади лідера Vox Сантьяго Абаскаля. Серед виборців Народної партії та Vox 59% назвали своїм пріоритетом усунення Санчеса з посади прем’єр-міністра.

Дослідження також показало недовіру до підрахунку голосів серед частини виборців правих партій. У чесності підрахунку сумніваються 65% прихильників Vox і 34% виборців Народної партії, тоді як серед прихильників соціалістів таких 15%.

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