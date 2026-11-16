В Іспанії затримали неонацистку через погрозу протестувальникам у Парижі — The Independent

В Іспанії затримали 24-річну речницю неонацистської організації Nucleo Nacional Ісабель Перальту. Як повідомляє The Independent, її затримали 6 листопада після того, як іспанська поліція перехопила телефонну розмову з її хлопцем. За даними іспанської газети El País, Перальта нібито говорила про намір влаштувати стрілянину по французьких протестувальниках у Парижі.

Разом із Перальтою затримали ще 13 учасників Nucleo Nacional, зокрема лідера угруповання Івана Ріко. Діяльність організації призупинили.

Перехоплена розмова

За інформацією El País, розмова відбулася за кілька днів після студентських протестів 17 жовтня. Перальта нібито шкодувала, що мусить працювати, а не може здійснити напад. Вона сказала, що замість відкривати бар могла б узяти напівавтоматичну гвинтівку та стріляти в людей, а з трьома магазинами боєприпасів, за її словами, могла б убити 60 протестувальників.

Поліція після аналізу доказів заявила, що вважає Перальту готовою пожертвувати життям заради своєї ідеології. За кілька днів до затримання вона, за повідомленнями, також опублікувала в соцмережах погрозу на адресу прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та закликала до «збройного руху» в країні.

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Зброя та рішення суду

Поліція заявила, що в помешканні Перальти були 13 гвинтівок, три пістолети та десять коробок боєприпасів. На одній зі знайдених одиниць зброї був символ іспанського підрозділу, який воював на боці нацистської армії у Другій світовій війні, пише El País.

Правоохоронці також знайшли ножі зі свастикою, кастети з нацистською символікою, скульптуру орла Третього рейху, скульптуру Адольфа Гітлера та картину зі свастикою. Крім того, вилучили десять ножів.

Суд у Хіхоні постановив призупинити діяльність Nucleo Nacional, закрити приміщення організації та заблокувати її акаунти в соцмережах і банківські рахунки. Усіх 14 затриманих підозрюють у підбурюванні до ненависті щодо вразливих груп і людей з протилежними ідеологічними поглядами.

Торік Перальту засудили до року ув’язнення та штрафу за підбурювання до дискримінації й ненависті проти марокканської громади через висловлювання 2021 року. У липні її апеляцію відхилили, а вирок залишили чинним. У 2023 році Німеччина довічно заборонила їй в’їзд до країни.

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