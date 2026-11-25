В Італії 31,5% жінок віком від 16 до 75 років хоча б раз у житті зазнали фізичного або сексуального насильства. Це становить приблизно 7 млн осіб, повідомляє ANSA English з посиланням на дані Національного інституту статистики Istat.

Дані статистичної служби

Istat оприлюднив дані 25 листопада — у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Цифри наведено у звіті відомства «Насильство щодо жінок у сім’ї та поза нею». За оцінкою служби, показник 31,5% охоплює жінок, які пережили щонайменше один випадок фізичного або сексуального насильства протягом життя. Звіт стосується лише жінок віком від 16 до 75 років.

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Фізичне та сексуальне насильство

Фізичного насильства зазнали 18,9% жінок, або орієнтовно 4 189 000 осіб. Щонайменше одну форму сексуального насильства пережили 22,8% жінок у країні. У повідомленні Istat ці показники подано окремо для фізичного та сексуального насильства.

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