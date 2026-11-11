В Італії через анонімний лист евакуювали десятки шкіл — ANSA English

В Італії після анонімного електронного листа з погрозою вибуху евакуювали учнів і працівників десятків шкіл у кількох містах. Про це з посиланням на джерела повідомляє ANSA English.

Евакуація та перевірки

За даними агентства, лист надійшов до освітніх закладів у різних містах країни. Евакуацію провели у школах, яких стосувалася погроза. Правоохоронці проводять там перевірки безпеки.

Про погрозу агентству повідомили джерела, не названі в публікації. У повідомленні йдеться про десятки навчальних закладів, однак точної кількості шкіл не вказано.

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Попередній випадок

Подібний інцидент стався в Італії кількома днями раніше, зазначає ANSA. Тоді електронний лист надіслали 280 директорам шкіл.

Текст агентства датований 11 листопада 2026 року. На момент публікації правоохоронці продовжували перевірки в закладах, які отримали погрозу.

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