В Італії евакуювали 300 шкіл після повідомлень про бомби — France 24

Щонайменше 300 шкіл в Італії евакуювали в середу після отримання однакових електронних повідомлень із попередженням про бомбу. Про це міністр освіти Джузеппе Вальдітара повідомив телеканалу La7, передає France 24.

Кількість шкіл може зрости

За словами Вальдітари, кількість навчальних закладів, яких торкнулися повідомлення, може збільшитися. В одній зі шкіл Рима батькам повідомили, що після загальнонаціонального попередження всіх учнів перевели до безпечного місця, де вони залишаються під наглядом педагогів.

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Поліція розслідує інцидент

Речник поліції Рима заявив, що італійські поліцейські сили розслідують справу. France 24 зазначає, що це сталося на тлі посилення занепокоєння в Європі щодо так званих гібридних загроз, які, за даними видання, були спрямовані проти супермаркетів, банків крові, повітряного руху та телемовників.

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