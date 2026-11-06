В Італії індекс труднощів зріс до максимуму з грудня 2023 року — ANSA English

В Італії індекс економічних труднощів Confcommercio у жовтні зріс до 13 пунктів. Це на 0,5 пункту більше, ніж у вересні, та є найвищим значенням показника з грудня 2023 року.

Показник економічного становища

Індекс Confcommercio оцінює економічне становище пересічного громадянина. Про його зростання у п’ятницю повідомила ANSA English з посиланням на італійську асоціацію торговців.

В асоціації заявили, що головним чинником підвищення індексу стало прискорення інфляції. Зокрема, йдеться про зростання вартості товарів і послуг, які споживачі купують найчастіше.

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Динаміка цін

За даними Confcommercio, за останній місяць ціни на такі товари та послуги зросли на 5,8% у річному вимірі. У вересні цей показник становив 5,2%, отже темпи подорожчання прискорилися.

Асоціація пов’язала цю динаміку насамперед із істотним зростанням цін на енергію. Меншою мірою на показник вплинуло подорожчання свіжих харчових продуктів.

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