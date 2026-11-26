У Тоскані в Італії наклав на себе руки колишній глава поліції Джанні Де Дженнаро, якому було 78 років. Минулої суботи доглядач знайшов його мертвим у кріслі в заміському будинку. У Флоренції мають провести розтин, однак обставини смерті вже не викликають сумнівів, повідомляє Der Spiegel.

Де Дженнаро працював у поліції з 1973 року. Упродовж кар'єри він очолював антимафіозне відомство, поліцію та спецслужби, а також був державним секретарем. Під час саміту G8 у Генуї 2001 року він очолював італійську поліцію. Його обвинувачували в тому, що він нібито схилив посадовця до неправдивих свідчень, проте суд виправдав Де Дженнаро.

Розслідування щодо вбивства Борселліно

Перед смертю Де Дженнаро фігурував у новому розслідуванні, пов'язаному із загибеллю антимафіозного прокурора Паоло Борселліно та п'ятьох його охоронців. Їх убили автомобільною бомбою на Сицилії 1992 року. Тоді Де Дженнаро був заступником керівника антимафіозного управління DIA.

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Прокурори підозрювали його в тому, що він міг спрямувати тодішнє розслідування хибним шляхом. Незадовго до смерті правоохоронці обшукали його будинок та офіс, а клопотання про домашній арешт було відхилено. Сам Де Дженнаро до кінця наполягав на невинуватості. На 1 грудня він мав судове засідання на Сицилії разом зі своїм адвокатом.

Прощальні листи та вимоги опозиції

Де Дженнаро залишив два жорсткі диски та кілька прощальних листів, що перебувають у розпорядженні слідства. Серед них були звернення до родини й співробітників, датовані 17 листопада. Ще два конверти він адресував сицилійським прокурорам і тому, хто захоче оприлюднити його звернення. За даними видання, у заміському будинку він нібито мав дві сумки зі старими документами.

Опозиція вимагає повністю опублікувати листи та розглянути справу в парламентському антимафіозному комітеті. Похорон Де Дженнаро планують провести в Римі з урочистою церемонією для високопосадовців. Очікується участь президента Серджо Маттарелли та прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні.

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