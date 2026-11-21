У Римі «Лаціо» переміг «Лечче» з рахунком 3:0 у матчі чемпіонату Італії та зміцнив лідерство в Серії A. Римська команда набрала 32 очки після 12 матчів, здобувши десяту перемогу та залишаючись непереможною цього сезону. Відрив «Лаціо» від «Інтера», який мав провести виїзний матч у неділю, становить чотири очки, повідомляє Channel NewsAsia.

Дубль Носліна

Господарі вийшли вперед на 25-й хвилині. Густав Ісаксен навісив до штрафного майданчика, де Тейджані Нослін випередив свого опікуна та головою пробив у нижній кут воріт.

У другому таймі Нослін оформив дубль після передачі п’ятою від Кеннета Тейлора. Нападник «Лаціо» завершив атаку ударом у ворота. Остаточний рахунок на 90-й хвилині встановив Давіде Фраттезі: після передачі головою від Маттео Канчелльєрі він перекинув м’яч через воротаря з-за меж штрафного майданчика.

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Бойкот уболівальників

За даними видання, більшість фанатів «Лаціо» продовжують бойкотувати домашні матчі на знак протесту проти власника клубу Клаудіо Лотіто. Водночас це не завадило команді Дженнаро Гаттузо продовжити успішну серію.

Фраттезі, який у серпні приєднався до «Лаціо» на правах оренди з «Інтера», забив у другому матчі поспіль. Раніше він також відзначався у трьох стартових перемогах римського клубу.

В іншому матчі дня «Комо» обіграв «Кальярі» 2:0 завдяки голам Хакобо Рамона та Лукаса да Куньї. Після цього результату «Комо» посідає четверте місце з 26 очками.

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