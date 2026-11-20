В Італії розпочався 24-годинний загальний страйк, у межах якого працівники та студенти вийшли на вуличні протести. Акції відбуваються, зокрема, в Римі, Мілані, Неаполі, Генуї, Болоньї, Барі та Турині, повідомляє ANSA English.

Протести проти уряду та проєкту бюджету

Страйк організували профспілки CGIL і Cobas, до протестів також долучилася загальноєвропейська студентська мобілізація. Учасники виступають проти уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, законопроєкту про бюджет на 2027 рік, високої вартості життя та стану системи освіти.

У Римі почалася хода, організована CGIL, на чолі з генеральним секретарем профспілки Мауріціо Ландіні. До неї приєдналася секретарка опозиційної Демократичної партії Еллі Шляйн. Ландіні заявив, що уряд має дослухатися до людей, які вийшли на вулиці, та що профспілка продовжить мобілізацію.

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Очікують перебої в роботі служб

Страйк охоплює державний і приватний сектори, зокрема освіту, охорону здоров’я, місцевий громадський транспорт, порти та служби таксі. Очікуються перебої в роботі шкіл, медичних закладів і громадського транспорту.

Авіаційне та залізничне сполучення не охоплені страйком. Роботу автобусів, трамваїв і метро регулюватимуть місцеві часові проміжки гарантованого обслуговування. Деякі транспортні компанії, серед яких ATM у Мілані, ATVO у Венеції, ANM у Неаполі та AMTAB у Барі, звільнені від участі в акції.

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