В Італії помер воєнний кореспондент Тоні Капуоццо — ANSA English

В Італії 12 листопада у віці 77 років помер журналіст і багаторічний воєнний кореспондент Тоні Капуоццо. Про це повідомляє ANSA.

Повідомлення про рак

За кілька днів до смерті Капуоццо повідомив, що має онкологічне захворювання. Агентство зазначає, що журналіст помер у четвер у віці 77 років.

Воєнні репортажі

Капуоццо значну частину своєї кар’єри присвятив висвітленню воєн у різних країнах світу. Він працював кореспондентом у зонах бойових дій.

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Журналіст співпрацював із медіагрупою Mediaset Берлусконі. Серед редакцій, для яких він працював, ANSA називає Tg5, Tg4 та Studio Aperto.

Агентство характеризує Капуоццо як журналіста старої школи. Його професійна діяльність була пов’язана насамперед із міжнародними воєнними репортажами.

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