В Ізраїлі адвокатці висунули обвинувачення у контакті з іноземним агентом — Jerusalem Post

В Ізраїлі прокуратура висунула адвокатці обвинувачення у контакті з іноземним агентом та перешкоджанні правосуддю. Обвинувальний акт 26 жовтня подали до Центрального окружного суду в місті Лод, повідомляє Jerusalem Post.

Затримання та обвинувачення

На початку місяця адвокатку затримали поліція Ізраїлю та Служба загальної безпеки Ізраїлю — Шин Бет. Її підозрювали у злочинах проти безпеки.

За даними прокуратури, слідство встановило, що адвокатка контактувала з іноземним агентом, а також вчинила дії, які обвинувачення розцінює як перешкоджання правосуддю. Прокуратура також клопочеться про її тримання під вартою до завершення провадження.

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Обмеження на розголошення

На справу накладено заборону на розголошення деталей. Центральний окружний суд у Лоді на прохання органів безпеки дозволив оприлюднити лише короткий виклад справи.

У повідомленні не уточнюються належність іноземного агента та характер імовірних контактів із ним. Ізраїльська влада раніше повідомляла про низку справ щодо ймовірних спроб Ірану вербувати громадян Ізраїлю через соціальні мережі та месенджери. Водночас у повідомленні про обвинувачення адвокатки не вказано на зв’язок її справи з такими епізодами.

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