Поблизу Нетівота на півдні Ізраїлю автобус зіткнувся з трактором на трасі 25 у п’ятницю вранці. Унаслідок ДТП загинув водій автобуса, ще 23 людини дістали травм. Автобус перевозив групу дівчат, які прямували у поїздку.

Стан постраждалих

Троє постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості, ще 20 дістали легкі травми, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на рятувально-пошукову організацію ZAKA.

Повідомлення про зіткнення автобуса і трактора надійшло до екстреного центру служби швидкої допомоги Magen David Adom о 8:02. Медики надали допомогу кільком травмованим безпосередньо на місці аварії. У службі зазначили, що люди зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рятувальна операція

На місці ДТП біля в’їзду до мошаву Шиболім, неподалік перехрестя Ха-Гаді, працювали пожежники зі станції Нетівот. За даними Південного округу Пожежно-рятувальної служби Ізраїлю, рятувальники прибули на місце після повідомлення про аварію.

За попередньою інформацією, кілька людей опинилися заблокованими в автобусі. Пожежники проводили роботи з їх деблокування.

Читай нас у