В Ізраїлі біля дому ексглави Генштабу Айзенкота вигукували образи — Jerusalem Post

В Ізраїлі праві протестувальники зібралися біля будинку голови партії «Яшар» і колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкота, повідомляє Jerusalem Post.

За даними видання, один з учасників акції через мегафон звинуватив Айзенкота у вбивстві його сина та назвав політика зрадником. Інші присутні скандували слово «зрадник». Відео протесту поширилися у соцмережах і викликали засудження з боку партії Айзенкота та його політичних союзників.

Реакція партії Айзенкота

Партія «Яшар» назвала подію біля будинку свого голови ганебною атакою. У заяві партії стверджується, що вона стала наслідком політичного керівництва, яке, на думку авторів заяви, стерло всі межі заради збереження влади. Партія також заявила, що атмосфера підбурювання йде з офісу прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

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Заява Яїра Голана

Голова партії «Демократи», генерал-майор резерву Яїр Голан висловив підтримку Айзенкоту. Він заявив, що Нетаньягу та його соратники, за його словами, поширюють риторику, яка призвела до словесних нападок на політика. Голан також закликав покласти край підбурюванню та змінити характер суспільної дискусії в Ізраїлі.

Журналіст Бен Каспіт, коментуючи вигуки протестувальників, нагадав, що Айзенкот служив у війську 41 рік і поховав сина та двох племінників.

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