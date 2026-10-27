В Ізраїлі біля Яїра Голана затримали чоловіка з ножем — CBS News

У Тель-Авіві в Ізраїлі поліція затримала чоловіка з ножем поблизу лідера ізраїльської лівої партії «Демократи» Яїра Голана. Інцидент стався під час заходу з мобілізації виборців перед виборами в Ізраїлі.

Версії партії та поліції

У партії Голана заявили, що невідомий у куртці наблизився до політика у загрозливій манері. За версією «Демократів», охоронці заблокували чоловіка, після чого великий ніж випав з-під його одягу на землю. Охорона стримала його до прибуття поліції.

Поліція підтвердила затримання підозрюваного, у якого був ніж, але заявила, що спроби завдати ножового поранення не було. За даними CBS News, правоохоронці помітили предмет, що виступав з-під пальта чоловіка, який стояв поруч із Голаном. Під час обшуку в нього виявили ніж.

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Затриманого допитують

За даними поліції, затриманий є жителем Єрусалима віком від 20 до 29 років. Його заарештували та доправили на допит.

Після інциденту Голан заявив, що підбурювання та насильство не зупинять його прихильників, і пов’язав подію з «машиною отрути», яку, за його словами, очолює прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Партія «Демократи» також заявила, що після тривалої юридичної суперечки ізраїльська служба внутрішньої безпеки Шин Бет узяла на себе відповідальність за охорону Голана напередодні інциденту.

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