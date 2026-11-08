В Ізраїлі Channel 13 відсторонив ведучого після звинувачень у расизмі — Jerusalem Post

В Ізраїлі телеканал Channel 13 негайно відсторонив від ефіру телеведучого Еяля Берковіча після висловлювань, які зазнали критики як расистські. Він поставив під сумнів право Абдула Ель-Сайєда використовувати титул «доктор», а також медичну кваліфікацію ізраїльського депутата Кнесету Ахмада Тібі, повідомляє Jerusalem Post.

Сумніви щодо кваліфікації

Під час суботнього випуску програми «Морія і Берко» політичний репортер Channel 13 Сулейман Масваде представив Ель-Сайєда, демократа та критика Ізраїлю, використавши звертання «доктор». Берковіч запитав, чи перевіряли, чи має Ель-Сайєд відповідний статус.

Співведуча Морія Асраф пояснила, що Ель-Сайєд має таку кваліфікацію. Після цього Берковіч згадав Ахмада Тібі та поставив під сумнів його право називатися лікарем. За даними Jerusalem Post, Ель-Сайєд є лікарем та епідеміологом, має медичний ступінь Колумбійського університету і докторський ступінь із громадського здоров’я Оксфордського університету. Тібі за фахом є гінекологом.

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Рішення телеканалу

Channel 13 заявив, що свобода слова й різноманітність думок є основами вільної преси, однак не можуть бути платформою для расистських висловлювань. Телеканал назвав слова ведучого неприйнятними та такими, що не відповідають цінностям компанії. Після розмови з Берковічем керівництво ухвалило рішення негайно усунути його від мовлення.

Це вже другий скандал за трохи більш як тиждень за участю Берковіча. Раніше під час рекламної паузи він сказав ведучій Channel 13 Люсі Ахаріш, арабській ізраїльтянці, що вона «не у своєму селі». Ахаріш звинуватила його в расизмі та спочатку відмовилася повертатися в ефір, але згодом продовжила участь у програмі. Телеканал не уточнив строк відсторонення Берковіча.

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