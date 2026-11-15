В Ізраїлі чоловіка обвинувачують у передачі даних агентам Ірану — Jerusalem Post

В Ізраїлі прокуратура висунула обвинувачення 50-річному громадянину країни Вісаму Галебу Салаху Аваду, якому закидають передавання іранським агентам фотографій, відео та іншої інформації про об’єкти на півночі країни. Як повідомляє Jerusalem Post, він проживає в місті Мазраа поблизу Акко.

Обвинувальний акт подали до Хайфського окружного суду. Аваду інкримінують шість епізодів передавання інформації ворогу з наміром зашкодити державній безпеці та два епізоди контактів з іноземним агентом. Прокурори також просили суд залишити його під вартою до завершення провадження.

Контакти через Telegram

За версією обвинувачення, наприкінці липня або на початку серпня Авад сам шукав у Telegram групи, пов’язані з Іраном, і запропонував виконувати в Ізраїлі завдання з фотографування за гроші. Після цього з ним, як стверджує прокуратура, зв’язався іранський куратор, який після двох днів листування скерував його до іншого контакту, що використовував ім’я Мейтем.

Прокуратура заявляє, що чоловік нібито діяв із фінансових мотивів і через бажання помститися за дії Ізраїлю в Газі. Водночас в обвинувальному акті не вказано, що він отримував оплату за виконані завдання.

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Об’єкти на півночі країни

За даними слідства, від кінця липня або початку серпня до жовтня Авад передавав матеріали про кілька об’єктів, зокрема завод медичного обладнання Etgar Medical Instruments у Нагарії, маршрут до бази Армії оборони Ізраїлю Шрага та поліцейську дільницю Нагарії. Прокурори стверджують, що 2 вересня він сфотографував завод і позначив його розташування на надісланій куратором карті.

Також, за версією обвинувачення, чоловік з власної ініціативи зняв на відео шлях від пляжу Шавей-Ціон до воріт бази Шрага та пізніше підтвердив її розташування на супутниковому знімку. Окремо він нібито сфотографував поліцейську дільницю Нагарії та захисну сітку від дронів.

У жовтні куратор, як стверджує слідство, просив Авада повідомляти про незвичне переміщення ізраїльських військових на північ трасами 4 і 70, щоб виявити можливу підготовку наземної операції в Лівані. Справу розслідували поліція та служба безпеки Шин-Бет; під час обшуку в помешканні чоловіка вилучили телефони й комп’ютери.

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