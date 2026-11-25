Окружний суд Назарета в Ізраїлі засудив жителя арабського села Ейн-Махіль Рамі Хабібаллу до 10 років ув’язнення. Його визнали винним у переказі коштів особам, пов’язаним із ХАМАС, а також у передачі відомостей і фотографій ізраїльського оборонного підприємства. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на прокуратуру.

Визнання вини у справі

Хабібалла визнав провину за зміненим обвинувальним актом у межах угоди про визнання вини, яку уклали після подання значної частини доказів. Водночас ця угода не передбачала заздалегідь погодженого покарання.

Його засудили, зокрема, за допомогу ворогу під час війни, передачу інформації ворогу з наміром завдати шкоди державній безпеці, змову та спробу змови щодо вчинення злочину, який є терористичним актом, контакти з іноземним агентом і заборонені операції з терористичним майном.

Перекази та інформація про завод

За версією обвинувачення, у 2022 році, коли Хабібалла був волонтером у Туреччині, він познайомився з оперативником ХАМАС. Надалі вони підтримували зв’язок, а Хабібалла переказував йому гроші.

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Також він збирав пожертви від жителів Ейн-Махіля та передавав їх асоціації, яку, за даними обвинувачення, підозрював у зв’язках із ХАМАС. Загалом він переказав щонайменше 160 тисяч ізраїльських шекелів. У його будинку зберігалися ще 270 тисяч шекелів і 7,5 тисячі євро готівкою, призначених для переказу цій асоціації. За матеріалами зміненого обвинувального акта, він вважав, що ці кошти не використають у військових цілях.

Після початку війни між Ізраїлем і Газою Хабібалла, за даними прокуратури, передав представнику ХАМАС фото та інформацію про оборонний завод, маючи намір сприяти нападу на цей об’єкт. Він також розглядав можливість вчинення теракту в Єрусалимі та звертався до двох людей, намагаючись просунути плани нападів в Ізраїлі. Прокуратура заявила, що арешт Хабібалли завадив реалізації цих планів.

Окрім 10 років ув’язнення, суд призначив йому умовні терміни ув’язнення та штраф у 25 тисяч шекелів. Суд також погодився конфіскувати приблизно 150 тисяч шекелів і 7460 євро, вилучених у засудженого.

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