В Ізраїлі Центральний окружний суд засудив чоловіка віком близько 30 років до 10 років позбавлення волі за зґвалтування та непристойні дії щодо його племінниці, якій на час злочинів було шість років. Суд також призначив йому умовне покарання та зобов’язав виплатити потерпілій 100 тисяч ізраїльських шекелів компенсації, повідомляє Jerusalem Post.

Заява через 15 років

За матеріалами справи, дівчинка приходила з матір’ю до будинку своїх бабусі й дідуся після занять балетом. Її дядько жив в окремій кімнаті в цьому будинку та під час таких візитів залишався з нею наодинці.

Суд встановив, що чоловік демонстрував дитині на телефоні відео сексуального характеру та вимагав відтворювати побачене. Потерпіла звернулася до поліції приблизно через 15 років після цих подій, уже в дорослому віці.

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Позиція суду та прокуратури

У вироку суд наголосив, що засуджений скористався віком дитини та довірою родини. Мати потерпілої, яка є сестрою чоловіка, не знала про насильство над донькою.

У звіті про вплив злочину на потерпілу зазначалося, що пережите позначилося на її відчутті безпеки, довірі до себе й інших людей, соціальному житті та романтичних стосунках. Суд також врахував, що злочин вчинив близький родич.

Прокурорка Шира Сочацька заявила, що потерпіла наважилася подати скаргу лише через багато років. За її словами, суд визнав свідчення жінки цілком достовірними та визнав чоловіка винним за всіма пунктами обвинувачення.

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