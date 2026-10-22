В Ізраїлі Єрусалимський суд, за даними юридичної фірми Honenu, що представляє поселенців, постановив перевести під домашній арешт дев’ятьох із десяти підозрюваних у нападах на американську фотожурналістку та європейських дипломатів. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Розслідування нападів

Затриманих підозрюють у причетності до двох інцидентів на окупованому Західному березі Йордану. Минулого тижня поселенців у масках зафільмували під час нападу на фотожурналістку The Washington Post Гайді Левін, яка висвітлювала збір оливок палестинцями. Після нападу її доправили до лікарні, де прооперували палець.

В іншій частині Західного берега в суботу поселенці в масках напали на дипломатів Франції, Бельгії та Польщі, а також на мера одного з французьких міст. Після інциденту з Левін США закликали Ізраїль посилити протидію насильству з боку поселенців і провести арешти. Із аналогічними закликами виступили Франція, Бельгія та Польща.

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Позиції сторін

Ізраїльська поліція повідомила, що під вартою залишився один підозрюваний, а розслідування насильницьких інцидентів триває. Адвокат Honenu Асаф Гонен назвав затримання показовими та заявив, що вони були спричинені тиском медіа й іноземними інтересами.

Керівник дослідницького напряму ізраїльської правозахисної організації Yesh Din Йонатан Каноніч заявив, що у більшості нападів на палестинців арештів не відбувається, а в резонансних справах поліція затримує кількох поселенців і невдовзі звільняє більшість із них. Yesh Din повідомила про 125 фізичних нападів на палестинців, які збирали оливки, протягом 24 днів від початку сезону. Палестинська адміністрація заявила, що від початку року ізраїльські поселенці вбили щонайменше 30 палестинців.

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