В Ізраїлі голосуватимуть на виборах, що можуть визначити долю Нетаньягу — Dawn

В Ізраїлі у вівторок мають відбутися вибори, результат яких може визначити подальшу політичну долю прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Це перші вибори в країні після нападу 7 жовтня 2023 року. Право голосу мають близько 7,3 млн людей, зокрема понад пів мільйона виборців голосуватимуть уперше.

Як повідомляє Dawn, останні оприлюднені опитування показували практично рівну підтримку Нетаньягу та його основного суперника — колишнього військового керівника Гаді Айзенкота. Десятки тисяч громадян Ізраїлю, за оцінками, прибули з-за кордону, аби взяти участь у голосуванні.

Кампанія після воєн

Виборча кампанія відбувається на тлі трьох років регіональних воєн на кількох напрямках після подій 7 жовтня. Питання безпеки та відповідальності за напад стали центральними в кампанії. Нетаньягу робив акцент на власному досвіді у сфері безпеки, зв’язках із президентом США Дональдом Трампом і заявляв, що лише він здатен гарантувати безпеку громадян.

Один із головних закидів до прем’єра стосується того, що він не взяв на себе відповідальність за напад 7 жовтня — найсмертоносніший день в історії країни. Айзенкот пообіцяв створити незалежну державну комісію для розслідування провалів у сфері безпеки, які призвели до нападу. Уряд Нетаньягу виступав проти такого розслідування.

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Складні переговори про коаліцію

Нетаньягу повернувся до влади у грудні 2022 року, привівши до коаліції ультранаціоналістичні сили крайнього правого спрямування. Опозиція критикує його за підтримку ультраортодоксальних партій, які прагнуть зберегти звільнення студентів релігійних навчальних закладів від військового призову.

Айзенкот очолює неформальний блок партій від правих до лівоцентристських сил. Він пообіцяв перешкоджати створенню Палестинської держави, підтримує ізраїльські поселення, але обіцяє протидіяти насильству з боку поселенців. Ані він, ані Нетаньягу публічно не заявляли про готовність співпрацювати з переважно арабськими списками, які представляють приблизно 21% населення країни.

Підрахунок остаточних результатів може тривати кілька днів. Жодна партія, як очікується, не здобуде самостійно необхідного для більшості 61 місця у 120-місцевому парламенті, тому формування коаліції може затягнутися на тижні або місяці.

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