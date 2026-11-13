В Ізраїлі готують обвинувачення жителю Яфії за дописи про ХАМАС — Jerusalem Post

В Ізраїлі прокуратура північного округу готується висунути обвинувачення жителю Яфії, якого затримали за підозрою в публікації підбурювального контенту в соціальних мережах. Йому закидають, зокрема, підбурювання до расизму та прямі заклики до вчинення терористичного акту, повідомляє Jerusalem Post.

Публікації про лідерів ХАМАС

Розслідування розпочали після повідомлення поліції про дописи на особистій сторінці підозрюваного. Його затримали 26 жовтня. За даними поліції, серед публікацій були матеріали на честь лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара та засновника угруповання Ахмеда Ясіна, які супроводжувалися закликами продовжувати «боротьбу та джихад» проти Ізраїлю.

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Поліція також стверджує, що чоловік публікував дописи, у яких вихвалялися особи, що здійснили напади на цивільних і силовиків. Суд кілька разів продовжував його тримання під вартою. Після подання обвинувального акта прокурори, як очікується, клопотатимуть про тримання підозрюваного під вартою до завершення судового процесу.

Окреме затримання на Західному березі

В окремому випадку поблизу населеного пункту Джифтлік на Західному березі Йордану ізраїльські правоохоронці затримали чоловіка віком близько 20 років. Під час обшуку його будинку, за даними поліції, знайшли пневматичний пістолет, ножі, інше військове спорядження та військову карту району навколо Сектору Гази, яку поліція назвала секретною. Обставини зберігання цих речей розслідують.

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