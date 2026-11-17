Кандидат у спікери ізраїльського парламенту Матан Кахана відкинув пропозицію виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та міністра фінансів Бецалеля Смотрича підтримати його кандидатуру за умови, що депутати арабських партій не обійматимуть посади заступників спікера.

Як повідомляє Anadolu Agency, Кнесет має провести голосування за наступника спікера Аміра Охани у вівторок. Очікується, що депутат партії «Яшар» Кахана здобуде підтримку 67 із 120 парламентаріїв, зокрема 19 депутатів арабських партій.

Умова підтримки

Лідер партії «Релігійний сіонізм» Смотрич у листі, опублікованому в соцмережі X, запропонував підтримку Кахані. За його словами, це мало б забезпечити кандидатові широку сіоністську підтримку, що перетинає політичні розбіжності. У партії «Лікуд» заявили, що пропозицію Нетаньягу та Смотрич зробили спільно.

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Смотрич просив Кахану погодитися тимчасово очолювати парламент до формування нового уряду та пообіцяти піти у відставку, якщо уряд, який буде сформовано, захоче обрати іншого спікера. Також він вимагав не призначати заступниками спікера представників виборчих списків, які, за його формулюванням, не визначають ХАМАС терористичною організацією. Ця умова була спрямована проти арабських партій «Раам» і Об’єднаного списку.

Позиція Кахани

Кахана заявив, що відкидає вимогу, яка, за його словами, суперечить принципам відповідальної державної служби, і закликав поважати демократичний процес та його результат. Він також поставив питання, чому має ігнорувати громаду, що становить 21% населення Ізраїлю, та парламентські фракції, з якими Нетаньягу і Смотрич раніше співпрацювали.

Комітет Кнесету з організаційних питань раніше рекомендував призначити дев’ятьох тимчасових заступників спікера, серед яких Ахмад Тібі з Об’єднаного списку та Валід Таха з «Раам». Ці кандидатури ще має схвалити повний склад парламенту. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог 8 листопада доручив лідеру «Яшар» Гаді Айзенкоту сформувати уряд; на це відведено 28 днів із можливістю продовження ще на 14 днів.

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