В Ізраїлі міністерку Мей Голан допитували 10 годин — Jerusalem Post

В Ізраїлі міністерку соціальної рівності та просування прав жінок Мей Голан у четвер протягом 10 годин допитували в підрозділі поліції Лахав 433. Допит стосувався тверджень про можливе привласнення пожертв, призначених для некомерційної організації, яку вона заснувала та очолювала, повідомляє Jerusalem Post. Голан заперечила всі твердження проти неї.

Підозри щодо пожертв

Одна з частин розслідування стосується можливого використання коштів організації для особистих витрат. За даними видання, слідчі повідомили Голан про свідка, який стверджує, що вона нібито забрала собі близько 22 тисяч доларів із пожертв.

Міністерку також запитували про твердження щодо можливого використання державних коштів в особистих цілях. Слідчі заявили, що працівники її міністерства надали документи та записи, які, на їхню думку, підтримують ці підозри.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Голан

Голан назвала ці твердження неправдою та заявила, що має документи, які показують використання всіх коштів на продуктові набори й допомогу бездомним на півдні Тель-Авіва. Після згадки про записи, надані працівниками міністерства, вона попросила слідчих відтворити їх і заявила про готовність до очної ставки, повідомило Walla.

Допит завершився через 10 годин. Розслідування триває, а Голан наполягає, що її документи підтвердять використання пожертв для допомоги людям, які цього потребують.

Читай нас у